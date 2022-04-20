День главного бухгалтера 21 апреля 2022: поздравления коллегам и тосты в стихах

День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году. В этот день принято поздравлять своих коллег, а некоторые устраивают торжества прямо в офисах или в увеселительных заведениях.
Главный бухгалтер у нас — то, что надо,
Вам не страшны никакие преграды,
Все, кто с проверкою снова придет,
От изумления тот пропадет!
Все в бухгалтерии чинно и чисто,
Ну а девчонки — так просто артистки,
Полный порядок в делах соблюдаем,
Правил, инструкций мы не нарушаем!
Вам мы желаем здоровья покрепче,
Чтобы с улыбкой работалось легче,
Чтобы начальство вас очень ценило,
Муж и детишки сердечно любили!
Своего бухгалтера главного поздравить,
В праздник такой замечательный мы поспешим,
И поздравления наши от чистой души,
Мы решили стихами в День бухгалтера отправить.
Мы желаем вам дней интересных и спокойных,
И чтоб всегда удача преследовала в делах,
Чтоб все мечты сбылись наверняка,
И чтоб было очень много приятных моментов новых.
Человек Вы золотой,
Наш бухгалтер главный!
Пусть судьба своей рукой
Уберет преграды!
В День бухгалтера, в Ваш день
Вам желаю счастья!
И пусть много будет сцен
Очень для Вас важных!
Главного бухгалтера, замечательного специалиста и хорошего человека поздравляю с Днём бухгалтера. Я желаю успевать во всех делах, быстро и легко составлять отчёты, иметь прекрасные навыки работы и блестящие руководительские способности, желаю достатка в жизни и удачи, отменного здоровья и уважения, личного счастья и благополучия.
Главный бухгалтер – стержень коллектива,
В экономических вопросах вы – просто ас,
Все пожелания Вам тёплые, красивые,
Вы прекрасный пример для всех нас.
С профессиональным праздником поздравляю,
Удачи, радости желаем Вам, добра,
Пусть в жизни только всё хорошее случится,
Пускай везёт Вам во всём, всегда.
Вы — повелитель актов и фактур,
Дебетов, кредитов и сальдо.
Без вас мы просто как без рук,
Вы — главный наш бухгалтер!
Вся наша фирма любит вас,
И в ваш сегодня праздник
Мы передать хотим от нас
Немного пожеланий разных:
Желаем с цифрами дружить,
Но чтоб они над вами не довлели!
С улыбкой в понедельник приходить,
И с ней же уходить в конце недели!
С днем бухгалтера радостным Вас!
Сам собой пусть сведется баланс,
К Вам успех непременно придет
И удачу с собой приведет!
Да, работа главбуха сложна,
Здесь и сила, и воля нужна,
Но справляетесь Вы на ура,
Кучу премий Вам выдать пора!
Напомним, что День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году, но некоторые путают его с праздником 21 ноября – чем они отличаются писал Atas.info.