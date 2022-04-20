День главного бухгалтера 21 апреля 2022: поздравления коллегам и тосты в стихах

День главного бухгалтера 21 апреля 2022: поздравления коллегам и тосты в стихах
День главного бухгалтера 21 апреля 2022: поздравления коллегам и тосты в стихах
Сегодня, 16:01ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Как поздравить коллегу с Днем главного бухгалтера, который отмечается 21 апреля – тосты в стихах

День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году. В этот день принято поздравлять своих коллег, а некоторые устраивают торжества прямо в офисах или в увеселительных заведениях.

Поздравления с Днем главного бухгалтера для коллеги

Главный бухгалтер у нас — то, что надо,

Вам не страшны никакие преграды,

Все, кто с проверкою снова придет,

От изумления тот пропадет!

Все в бухгалтерии чинно и чисто,

Ну а девчонки — так просто артистки,

Полный порядок в делах соблюдаем,

Правил, инструкций мы не нарушаем!

Вам мы желаем здоровья покрепче,

Чтобы с улыбкой работалось легче,

Чтобы начальство вас очень ценило,

Муж и детишки сердечно любили!

*

Своего бухгалтера главного поздравить,

В праздник такой замечательный мы поспешим,

И поздравления наши от чистой души,

Мы решили стихами в День бухгалтера отправить.

Мы желаем вам дней интересных и спокойных,

И чтоб всегда удача преследовала в делах,

Чтоб все мечты сбылись наверняка,

И чтоб было очень много приятных моментов новых.

*

Человек Вы золотой,

Наш бухгалтер главный!

Пусть судьба своей рукой

Уберет преграды!

В День бухгалтера, в Ваш день

Вам желаю счастья!

И пусть много будет сцен

Очень для Вас важных!

*

Главного бухгалтера, замечательного специалиста и хорошего человека поздравляю с Днём бухгалтера. Я желаю успевать во всех делах, быстро и легко составлять отчёты, иметь прекрасные навыки работы и блестящие руководительские способности, желаю достатка в жизни и удачи, отменного здоровья и уважения, личного счастья и благополучия.

*

Главный бухгалтер – стержень коллектива,

В экономических вопросах вы – просто ас,

Все пожелания Вам тёплые, красивые,

Вы прекрасный пример для всех нас.

С профессиональным праздником поздравляю,

Удачи, радости желаем Вам, добра,

Пусть в жизни только всё хорошее случится,

Пускай везёт Вам во всём, всегда.

*

Вы — повелитель актов и фактур,

Дебетов, кредитов и сальдо.

Без вас мы просто как без рук,

Вы — главный наш бухгалтер!

Вся наша фирма любит вас,

И в ваш сегодня праздник

Мы передать хотим от нас

Немного пожеланий разных:

Желаем с цифрами дружить,

Но чтоб они над вами не довлели!

С улыбкой в понедельник приходить,

И с ней же уходить в конце недели!

*

С днем бухгалтера радостным Вас!

Сам собой пусть сведется баланс,

К Вам успех непременно придет

И удачу с собой приведет!

Да, работа главбуха сложна,

Здесь и сила, и воля нужна,

Но справляетесь Вы на ура,

Кучу премий Вам выдать пора!

Напомним, что День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году, но некоторые путают его с праздником 21 ноября – чем они отличаются писал Atas.info.

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