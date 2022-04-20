День главного бухгалтера 21 апреля 2022: прикольные поздравления и открытки

День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году – этот день часто сопровождается корпоративами или небольшими посиделками с коллегами.
От главбуха все зависит.
В разную погоду
В голове все то же: числа,
Цифры и доходы.
Это ведь талант: бухгалтер,
Это несомненно!
С праздником! Такой зарплаты,
Чтоб забыть о ценах!
*
С Днем главного бухгалтера! Только человек, работавший бухгалтером, поймет, какая это кропотливая, почти ювелирная работа, и сколько нервных клеток погибло преждевременно. Пусть же дебет всегда сходится с кредитом, стройные ряды цифр сами собой складываются в баланс, а налоговые инспекторы будут доброжелательны, как ангелы!
*
Ты хороша, умна, красива,
Не женщина – а просто диво.
Главбух – вот твое призвание,
Любое выполнишь задание.
Я от души тебе желаю,
Чтоб, никогда не унывая,
Счастливой самой стала ты,
И все сбылись твои мечты!
*
Бухгалтер главный, наш руководитель!
Мы в этот день поздравить рады Вас.
Отчетов, смет и чисел Вы хранитель.
Работать с Вами — радость для всех нас.
Спасибо за поддержку и советы,
За мудрость Вашу, искренность в словах.
Найти желаем Вам на всё ответы.
Добра Вам, счастья и побед во всех делах.
Напомним, что День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году, но некоторые путают его с праздником 21 ноября – чем они отличаются писал Atas.info.