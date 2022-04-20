День главного бухгалтера 21 апреля 2022: прикольные поздравления и открытки

День главного бухгалтера 21 апреля 2022: прикольные поздравления и открытки
День главного бухгалтера 21 апреля 2022: прикольные поздравления и открытки
Вчера, 21:20ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Как поздравить своего коллегу с Днем главного бухгалтера, который отмечается 21 апреля – прикольные открытки и поздравления

День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году – этот день часто сопровождается корпоративами или небольшими посиделками с коллегами.

Поздравления и открытки ко Дню главного бухгалтера 21 апреля

От главбуха все зависит.

В разную погоду

В голове все то же: числа,

Цифры и доходы.

Это ведь талант: бухгалтер,

Это несомненно!

С праздником! Такой зарплаты,

Чтоб забыть о ценах!

*

С Днем главного бухгалтера! Только человек, работавший бухгалтером, поймет, какая это кропотливая, почти ювелирная работа, и сколько нервных клеток погибло преждевременно. Пусть же дебет всегда сходится с кредитом, стройные ряды цифр сами собой складываются в баланс, а налоговые инспекторы будут доброжелательны, как ангелы!

*

Ты хороша, умна, красива,

Не женщина – а просто диво.

Главбух – вот твое призвание,

Любое выполнишь задание.

Я от души тебе желаю,

Чтоб, никогда не унывая,

Счастливой самой стала ты,

И все сбылись твои мечты!

*

Бухгалтер главный, наш руководитель!

Мы в этот день поздравить рады Вас.

Отчетов, смет и чисел Вы хранитель.

Работать с Вами — радость для всех нас.

Спасибо за поддержку и советы,

За мудрость Вашу, искренность в словах.

Найти желаем Вам на всё ответы.

Добра Вам, счастья и побед во всех делах.

Напомним, что День главного бухгалтера неофициально отмечается в России 21 апреля в 2022 году, но некоторые путают его с праздником 21 ноября – чем они отличаются писал Atas.info.

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