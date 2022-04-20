День главного бухгалтера 21 апреля 2022: прикольные поздравления и открытки

С Днем главного бухгалтера! Только человек, работавший бухгалтером, поймет, какая это кропотливая, почти ювелирная работа, и сколько нервных клеток погибло преждевременно. Пусть же дебет всегда сходится с кредитом, стройные ряды цифр сами собой складываются в баланс, а налоговые инспекторы будут доброжелательны, как ангелы!