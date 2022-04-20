Красный проспект в Новосибирске вошел в топ самых дорогих улиц России

Красный проспект в Новосибирске вошел в топ самых дорогих улиц России
Красный проспект в Новосибирске вошел в топ самых дорогих улиц России
Сегодня, 13:09ОбществоАлександр КондратьевФото: Atas.info
Арендная плата на Красном проспекте достигает 20 тысяч рублей за один кв.м. в год.

Новосибирский Красный проспект занял пятое место в рейтинге самых дорогих улиц России. Исследование составлялось по стоимости аренды помещений консалтинговой группой SRG.

Всего в рейтинг вошли 14 городов-миллионников России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Участников выбирали по максимальной запрашиваемой арендной ставке в первом квартале 2022 года (без учета НДС).

«Арендаторы из банковской сферы, как правило, занимают помещения площадью до 150 кв. м. Размер помещений, арендуемых федеральными продовольственными и непродовольственными сетями, варьируется от 100 до 200 кв. м, локальными представителями — от 50 до 100 кв. м», - сказал заместитель директора направления «Недвижимость» группы SRG.

Самая дорогая аренда зафиксирована в Казани на проспекте Ямашева – за один кв.м. просят 30 тысяч рублей в год. Такая же стоимость за аренду на торговой улице Иркутска Байкальской. Третье место в рейтинге заняла улица Дзержинского в Ставрополе, где максимальная ставка 25 тысяч рублей за один квадратный метр в год.

Новосибирск занял пятое место, уступив кемеровскому Советскому проспекту. Арендная плата на Красном проспекте достигает 20 тысяч рублей за один кв.м. в год.

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