В Новосибирской области население сократилось на 5,5 тысяч человек за год

По данным на январь 2022 года, в Новосибирской области проживает более 2.7 млн человек

Естественная убыль населения Новосибирской области достигла 19 тысяч человек, а убыль за год составила 5,5 тысяч человек. Об этом сообщили в «Новосибирскстате». «Численность населения Новосибирской области на 1 января 2022 года стала на 0,2% меньше по сравнению со значением предыдущего года – убыль за год составила 5,5 тысяч человек», - уточнили в службе. В январе 2022 года в Новосибирской области проживало более 2 780 000 человек. При этом в регионе зафиксирован миграционный прирост, который за весь 2021 год вырос на 11,7 тысяч человек – он на 71% компенсировал потери населения. Также в начале 2022 года уменьшилось количество городских жителей на 1,4 тысячи человек, а в селах сократилось на 4,1 тысячу человек.

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