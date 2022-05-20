Опасные для жизни водоемы назвали власти Новосибирска

Мэрия Новосибирска назвала самые опасные места для купания в мае

Водоемы, в которых запрещено купаться до лета перечислила мэрия Новосибирска. Всего таких акваторий около шести по городу.

На старте купального сезона власти составили список мест, где опасно плавать для жизни и здоровья. В мае отдыхать рекомендуется только на пляжах, признанных безопасными Роспотребнадзором. В список запретных мест вошли: котлованы по Горской и Лесоперевалке, карьер на Юго-Западном жилмассиве, Медвежье озеро и водоем в ж/м «Радуга Сибири», а также затон Яринский. Также МЧС Новосибирской области предупреждал сибиряков о том, что несанкционированных пляжей лучше избегать. Отдых там может привести к трагедии. Также стоит позаботиться о регистрации и инвентаре лодки, особенно если на ней будут перевозить пассажиров. Городские власти добавили, что вода в реках ещё не прогрелась, несмотря на 30-градусную жару. Нормами считается температура воды до +19.

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