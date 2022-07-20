Мэрия проиграла суд о границах Клещихинкого кладбища в Новосибирске

Решение суда Ленинского района устояло в апелляционном суде. Иск поступил от прокуратуры. Надзорное ведомство обвинило мэрию в бездействии по вопросу об установлении границ погоста, передает «МК в Новосибирске».
По данным следствия, муниципалитет разбил кладбище на несколько участков и установил санитарную зону для каждого в отдельности. В итоге в прокуратуре сочли важным объединить эти участки в один, увеличив при этом санитарную зону.
Руководитель «Центра правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов рассказал, что мэрия надеялась оспорить решение, но в итоге проиграла суд. Теперь власти должны за полгода выполнить все требования и расширить границы санитарной зоны.