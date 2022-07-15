Рецидивист-убийца пытался разбить камеру журналиста на суде в Новосибирске

В Новосибирске 42-летнего рецидивиста Владимира Зиновьева приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство друга – он спрятал его тело в лифте. На судебном заседании он ругался с журналистами и пытался разбить камеру.

Напомним, что ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, угон и кражу, совершение особо тяжкого преступления Зиновьев на январской «тусовке» на Затулинке поссорился со своим другом и зарезал его. Он затащил его еще живого в лифт на 7-ом этаже, где мужчина и скончался от потери крови. Судебное заседание началось со скандала с обвиняемым – он спросил у журналистом «кто вас сюда позвал?», а затем заявил, что против становиться звездой СМИ. Владимир настолько разнервничался, что даже через решетки попытался разбить видеокамеру оператора. Судья сделала замечание агрессивному мужчине. Дальше продолжилось заседание, в ходе которого Зиновьев так и не признал свою вину, пишет КП-Новосибирск.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter