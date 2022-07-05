Убийцу молодой девушки в Новосибирске поймали спустя 35 лет в Самаре

Убийцу молодой девушки в Новосибирске поймали спустя 35 лет в Самаре
Убийцу молодой девушки в Новосибирске поймали спустя 35 лет в Самаре
Вчера, 10:58КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирские правоохранители вычислили и задержали мужчину, который жестоко убил свою подругу в 1987 году. Всё это время сибиряк скрывался от правосудия в Самарской области.

По версии следствия, 28 июня 1987 года 21-летний парень поругался со знакомой девушкой во дворе частного дома по улице Почтовый лог в Новосибирске. В ходе конфликта он ударил её ножом более 130 раз, а потом сбежал. Сибирячка скончалась на месте.

«Ещё в те годы против мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Сам преступник сбежал, как позже оказалось, в Самарскую область. Не так давно совместными усилиями региональных следователей и сотрудников ГУ МВД новосибирца удалось разыскать и задержать», - рассказала пресс-секретарь СУ СКР по Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Мужчина признался в убийстве девушки на недавнем допросе. Сейчас он под арестом. Как уточнил источник Atas.info в правоохранительных органах, тело убитой 35 лет назад сибирячки готовят к вскрытию. Следом запустят процесс возбуждения уголовного дела в отношении преступника.

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