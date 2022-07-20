Травников заявил о стабилизации цен на продукты в Новосибирской области

Травников заявил о стабилизации цен на продукты в Новосибирской области
Травников заявил о стабилизации цен на продукты в Новосибирской области
Вчера, 13:05ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Ажиотаж и скачки цен на продукты прекратились в Новосибирской области летом 2022 года. Об этом заявил губернатор Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС.

Глава региона напомнил, что в последний раз новосибирцы массово скупали гречку и сахар весной этого года. Сейчас же ситуация стабилизировалась. В том, числе цены перестали расти, а на некоторые позиции даже упали.

Также запас товаров в Новосибирской области есть – их хватит на 17 дней. Например, крупы и лапши на складах достаточно, чтобы продержаться без поставок 26 дней, а овощей хватит на 10.

«Мы достаточно обеспечены запасами сахара и соли. Сейчас на контроле только цены на моющие средства. Иностранные производители ушли, их готовятся сменить отечественные», - сказал Травников.

В заключении губернатор отметил, что на прилавках в магазинах сегодня даже хватает бытовой химии и средств личной гигиены.

Материалы по теме:
НовосибирскгубернаторценыНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы