Приставы нашли сбежавшую от мужа мать с двумя детьми в Новосибирске

Исполнительное производство в отношении 36-летней женщины возбудили ещё в октябре 2021 года. Судебные приставы намеривались установить порядок общения отца с двумя мальчиками 5 и 6 лет по выходным, на праздниках и каникулах. Однако их мать пропала вместе с детьми.