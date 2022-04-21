Приставы нашли сбежавшую от мужа мать с двумя детьми в Новосибирске

Приставы нашли сбежавшую от мужа мать с двумя детьми в Новосибирске
Приставы нашли сбежавшую от мужа мать с двумя детьми в Новосибирске
Сегодня, 12:09ОбществоФото: УФССП по Новосибирской области
Женщина отказывала бывшему супругу встречаться с маленькими сыновьями по выходным и праздникам – она решила просто сбежать.

В Новосибирске судебные приставы отыскали женщину, которая несколько месяцев скрывалась от экс-супруга с двумя общими сыновьями. Она решила сбежать, чтобы воспрепятствовать общению детей с отцом.

Исполнительное производство в отношении 36-летней женщины возбудили ещё в октябре 2021 года. Судебные приставы намеривались установить порядок общения отца с двумя мальчиками 5 и 6 лет по выходным, на праздниках и каникулах. Однако их мать пропала вместе с детьми.

«Чтобы найти женщину с детьми, пришлось задействовать несколько структурных подразделений Управления. В итоге их удалось найти в арендуемой квартире на левом берегу Новосибирска», - уточнили в УФССП по Новосибирской области.

Сибирячку предупредили об ответственности за неисполнение решения суда.

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