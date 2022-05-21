Экстремальная жара ударит по Новосибирской области в воскресенье 22 мая

Экстремальная жара ударит по Новосибирской области в воскресенье 22 мая
Экстремальная жара ударит по Новосибирской области в воскресенье 22 мая
Сегодня, 14:20ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Жара до +35 градусов придет в Новосибирскую область 22 мая

Потепление до +35 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Новосибирской области в воскресенье, 22 мая. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз на самые жаркие выходные.

Завтра мегаполис накроет жара до +29…+31 градуса. Днем возможны небольшие дожди с грозой, а также ветер порывами до 18 м/с.

В районах области воздух прогреется до +34…+35 по Цельсию – это самые жаркие выходные в мае 2022 года. При этом синоптики не исключают осадки и сильный ветер до 16 м/с.

Стоит отметить, что сервис Gismeteo не запугивает новосибирцев непогодой. По их прогнозам, осадков в воскресенье не наблюдается, только небольшая пасмурность и теплый воздух до +28.

На «Яндекс.Погода» дождик замечен лишь вечером 22 мая. Влажность в этот день не достигнет и 50%. Столбики термометра поднимутся до +29, однако ощущаться будет как при +20 градусов.

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