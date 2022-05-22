Град и грозы обрушатся на Новосибирскую область

Град и грозы обрушатся на Новосибирскую область
Град и грозы обрушатся на Новосибирскую область
Сегодня, 17:45ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирской области 22 и 23 мая ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 27 метров в секунду – это может привести к обрушению ЛЭП. Информацию предоставили в ГУ МЧС России по региону.

Гроза может прийти в регион уже сегодня ночью, а вот ветер усилится только 23 мая – порывы достигнут 20 м/с, а вот при сильных осадках будет доходить и до 27 метров в секунду. Такая опасная погода может привести даже к обрывам ЛЭП – нужно быть осторожными и знать на этот случай куда звонить – это в 112.

Стоит отметить, что это уже не первый дождь за весну в Новосибирской области – недавно прошел небольшой ливень, но он быстро успокоился. При этом люди жаловались на затопленные улицы из-за неработающих ливневок.

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