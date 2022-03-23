Неполная блокировка YouTube или полное закрытие: что будет с видеохостингом в России

Слух о блокировке Youtube в России ходит уже несколько дней, но, как его возможно будет заблокировать – в материале Atas.info.

Видеохостинг Youtube в России хотят заблокировать – этот слух ходит по стране уже около недели. Зачем Роскомнадзор планирует блокировку, что будет с видеохостингом, какие меры предпримут – в материале Atas.info. Есть вероятность «неполной» блокировки Youtube Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Youtube не будут блокировать полностью, ведь от этого могут пострадать жители России. Неполная блокировка – это значит, что некоторые каналы на видеоплатформе будут недоступны, а сам сайт и приложение будет плохо работать. В Госдуме считают, что лишать россиян просмотров роликов в интернете нельзя, иначе можно получить массу негатива. При этом частичная блокировка не сильно навредит обычным людям и самому видеохостингу – она больше нужна для того, чтобы Youtube стали Частичная блокировка не сможет сильно навредить как гражданам, так и самому YouTube, но она все равно нужна, чтобы “охладить” пыл видеохостинга. Напомним, ранее в Сети появилось сообщение о том, что YouTube могут заблокировать уже до конца следующей недели. Почему YouTube хотят заблокировать в России Youtube хотят заблокировать в РФ из-за распространения фейковой информации о военной спецоперации на Украине. Также видеохостинг не захотел удалять такую информацию и экстремистский контент. Последней причиной может являться и блокировка несколько российских каналов, СМИ, журналистов на платформе. Роскомнадзор потребовал снять все блокировки в отношении российских каналов, а также удалить фейки о спецоперации. Однако компания игнорирует какие-либо требования. Напомним, что видеохостинг Youtube может ждать такая же участь, как Instagram и Facebook – зачем его хотят заблокировать, когда это может произойти и почему Роскомнадзор хочет это сделать – пишет Atas.info.

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