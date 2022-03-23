Неполная блокировка YouTube или полное закрытие: что будет с видеохостингом в России

Неполная блокировка YouTube или полное закрытие: что будет с видеохостингом в России
Неполная блокировка YouTube или полное закрытие: что будет с видеохостингом в России
Сегодня, 14:16ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Слух о блокировке Youtube в России ходит уже несколько дней, но, как его возможно будет заблокировать – в материале Atas.info.

Видеохостинг Youtube в России хотят заблокировать – этот слух ходит по стране уже около недели. Зачем Роскомнадзор планирует блокировку, что будет с видеохостингом, какие меры предпримут – в материале Atas.info.

Есть вероятность «неполной» блокировки Youtube

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Youtube не будут блокировать полностью, ведь от этого могут пострадать жители России.

Неполная блокировка – это значит, что некоторые каналы на видеоплатформе будут недоступны, а сам сайт и приложение будет плохо работать. В Госдуме считают, что лишать россиян просмотров роликов в интернете нельзя, иначе можно получить массу негатива.

При этом частичная блокировка не сильно навредит обычным людям и самому видеохостингу – она больше нужна для того, чтобы Youtube стали

Частичная блокировка не сможет сильно навредить как гражданам, так и самому YouTube, но она все равно нужна, чтобы “охладить” пыл видеохостинга. Напомним, ранее в Сети появилось сообщение о том, что YouTube могут заблокировать уже до конца следующей недели.

Почему YouTube хотят заблокировать в России

Youtube хотят заблокировать в РФ из-за распространения фейковой информации о военной спецоперации на Украине. Также видеохостинг не захотел удалять такую информацию и экстремистский контент. Последней причиной может являться и блокировка несколько российских каналов, СМИ, журналистов на платформе.

Роскомнадзор потребовал снять все блокировки в отношении российских каналов, а также удалить фейки о спецоперации. Однако компания игнорирует какие-либо требования.

Напомним, что видеохостинг Youtube может ждать такая же участь, как Instagram и Facebook – зачем его хотят заблокировать, когда это может произойти и почему Роскомнадзор хочет это сделать – пишет Atas.info.

Материалы по теме:
спецоперация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы