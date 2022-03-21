Когда YouTube закроют в России: последние новости о блокировке Роскомнадзора в марте

Youtube могут заблокировать в РФ уже на этой неделе – в марте 2022 года. Правда ли, что Ютуб закроют, почему возможна блокировка – в статье Atas.info.

Видеохостинг Youtube может ждать такая же участь, как Instagram и Facebook – зачем его хотят заблокировать, когда это может произойти и почему Роскомнадзор хочет это сделать – в материале Atas.info. Youtube могут заблокировать в России с 21 по 27 марта 2022 года – это правда? Источник РИА Новости утверждает, что ожидается ограничение доступа к Youtube до конца следующей недели – это действительно случится с высокой степенью вероятности. По данным издания, видеохостинг должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но решение было отложено из-за сложностей в блокировке Instagram. Блокировка Youtube может произойти в любой момент – даже сегодня или завтра. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал РИА Новости, что полной блокировки Youtube не может быть из-за того, что от этого пострадают пользователи из России. Однако позже он заявил, что его не правильно процитировали, а на деле он только выразил надежду, что видеохостинг продолжит существовать в стране. Почему Ютуб хотят заблокировать в России Роскомнадзор может наложить блокировку на иностранный видеохостинг из-за того, что он блокирует каналы российских СМИ, журналистов и известных людей, участвуя в информационной войне против РФ. Председатель комитета Хинштейн отметил, что решение будет за прокуратурой и Роскомнадзорам. Но, все сейчас зависит от корпорации Google, которая может пойти на уступки – восстановить заблокированные каналы российских СМИ и удалить фейки и противоправный контент, прекратить продвигать антироссийские видео под видом политической рекламы. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи, член фракции «Единая Россия» Антон Горелкин рассказал «Известиям», что Youtube блокирует аккаунты российских медиа, общественных деятелей, журналистов и нарушает собственные правила об этических нормах платформы, которые ориентированы на нейтралитет. В ответ на это Роскомнадзор вправе наложить запрет на рекламу или полностью заблокировать сайт. Роскомнадзор 18 марта отправил обращение в компанию Google с призывом прекратить распространение угроз в отношении граждан России на платформе Youtube, а в противном случае можно будет ожидать той же участи, которая постигла Facebook и Instagram. Какие отечественные аналоги смогут заменить Youtube Эксперты про продвижению в интернете считают, что площадки «Яндекс.Дзен» и Rutube вполне смогут заменить Youtube. В них тоже есть способы монетизации, но нужна большая аудитория – там всего 20 млн пользователей, но количество продолжает расти. Исполнительный секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир призвал разработчиков к созданию аналогов Youtube в России. По его словам, многие журналисты и считали, что Ютуб – это организация, которой не важна политика, а только коммерческая прибыль, но это оказалось не так. Стоит отметить, что большое количество российских блогеров уже перешло на Rutube и «Яндекс.Дзен», чтобы подстраховать себя на случай, если Youtube заблокируют. Поэтому, стоит предположить, что отечественные аналоги могут стать популярны в России. Напомним, что в России разрабатывают аналог социальной сети Instagram под названием «Россграм» – там будут добавлены дополнительные способы для монетизации пользователей – платный доступ к контенту на примере OnlyFans, функция донатов и реферальная программа. Также можно будет перенести данные из оригинального Инстаграм.

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