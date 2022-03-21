Когда YouTube закроют в России: последние новости о блокировке Роскомнадзора в марте

Когда YouTube закроют в России: последние новости о блокировке Роскомнадзора в марте
Когда YouTube закроют в России: последние новости о блокировке Роскомнадзора в марте
Сегодня, 10:31ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Youtube могут заблокировать в РФ уже на этой неделе – в марте 2022 года. Правда ли, что Ютуб закроют, почему возможна блокировка – в статье Atas.info.

Видеохостинг Youtube может ждать такая же участь, как Instagram и Facebook – зачем его хотят заблокировать, когда это может произойти и почему Роскомнадзор хочет это сделать – в материале Atas.info.

Youtube могут заблокировать в России с 21 по 27 марта 2022 года – это правда?

Источник РИА Новости утверждает, что ожидается ограничение доступа к Youtube до конца следующей недели – это действительно случится с высокой степенью вероятности. По данным издания, видеохостинг должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но решение было отложено из-за сложностей в блокировке Instagram.

Блокировка Youtube может произойти в любой момент – даже сегодня или завтра.

Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал РИА Новости, что полной блокировки Youtube не может быть из-за того, что от этого пострадают пользователи из России. Однако позже он заявил, что его не правильно процитировали, а на деле он только выразил надежду, что видеохостинг продолжит существовать в стране.

Почему Ютуб хотят заблокировать в России

Роскомнадзор может наложить блокировку на иностранный видеохостинг из-за того, что он блокирует каналы российских СМИ, журналистов и известных людей, участвуя в информационной войне против РФ.

Председатель комитета Хинштейн отметил, что решение будет за прокуратурой и Роскомнадзорам. Но, все сейчас зависит от корпорации Google, которая может пойти на уступки – восстановить заблокированные каналы российских СМИ и удалить фейки и противоправный контент, прекратить продвигать антироссийские видео под видом политической рекламы.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи, член фракции «Единая Россия» Антон Горелкин рассказал «Известиям», что Youtube блокирует аккаунты российских медиа, общественных деятелей, журналистов и нарушает собственные правила об этических нормах платформы, которые ориентированы на нейтралитет. В ответ на это Роскомнадзор вправе наложить запрет на рекламу или полностью заблокировать сайт.

Роскомнадзор 18 марта отправил обращение в компанию Google с призывом прекратить распространение угроз в отношении граждан России на платформе Youtube, а в противном случае можно будет ожидать той же участи, которая постигла Facebook и Instagram.

Какие отечественные аналоги смогут заменить Youtube

Эксперты про продвижению в интернете считают, что площадки «Яндекс.Дзен» и Rutube вполне смогут заменить Youtube. В них тоже есть способы монетизации, но нужна большая аудитория – там всего 20 млн пользователей, но количество продолжает расти.

Исполнительный секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир призвал разработчиков к созданию аналогов Youtube в России. По его словам, многие журналисты и считали, что Ютуб – это организация, которой не важна политика, а только коммерческая прибыль, но это оказалось не так.

Стоит отметить, что большое количество российских блогеров уже перешло на Rutube и «Яндекс.Дзен», чтобы подстраховать себя на случай, если Youtube заблокируют. Поэтому, стоит предположить, что отечественные аналоги могут стать популярны в России.

Напомним, что в России разрабатывают аналог социальной сети Instagram под названием «Россграм» – там будут добавлены дополнительные способы для монетизации пользователей – платный доступ к контенту на примере OnlyFans, функция донатов и реферальная программа. Также можно будет перенести данные из оригинального Инстаграм.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы