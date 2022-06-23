Жители Новосибирска в следующем году будут отдыхать 118 дней

Новогодние каникулы будут длиться девять дней – с 31 декабря по 8 января. В этот раз Новый год выпадет на субботу, поэтому люди смогут спокойно подготовиться к празднику без похода на работу.
Выходные дни 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье) перенесли на 24 февраля и 8 мая, потому что там и так люди будут отдыхать.
Мужчины тоже смогут отдохнуть в свой праздник – в День защитника Отечества выходные будет 23 и 24 февраля. А вот женщин немного обделили – они не пойдут на работу или учебу в Международный женский день только 8 марта.
Майские праздники в 2023 году опять будут длительные – 1, 8 и 9 числа, если не считать еще основные выходные.