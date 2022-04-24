Новосибирец заявил в суд на «Леруа Мерлен» из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

Новосибирец заявил в суд на «Леруа Мерлен» из-за отказа вакцинироваться от COVID-19
Новосибирец заявил в суд на «Леруа Мерлен» из-за отказа вакцинироваться от COVID-19
Сегодня, 14:14ОбществоФото: 2ГИС
По словам сотрудника магазина, невакцинированных сотрудников ущемляли в правах.

Мужчина из Новосибирска подал в суд на французскую компанию «Леруа Мерлен». Даниил Августинов рассказал, что на работе ущемляли его права после отказа ставить прививку от коронавируса.

«Нас перестали звать на корпоративы. Невакцинированным сотрудникам отключили программу сопровождения: лечение коронавируса, пневмонии, получение лекарств. Нам поменяли правила оплаты больничных листов и предоставления дополнительного отпуска. Если ранее компания компенсировала 100% оплату больничного листа через дополнительный отпуск, с 15 июля 2021 года невакцинированные сотрудники лишаются такого права и должны оформлять обычные больничные листы», — поделился он с НГС.

По словам Даниила, он хочет восстановить свои трудовые права и признать незаконными действия компании. Также мужчина требует компенсацию за причиненный моральный вред.

Дело Даниила рассмотрит суд Кировского района. О соответствующем исковом заявлении проинформировали на сайте ведомства.

«Истец указал, что отказался ставить прививку от коронавируса, а работодатель, ООО «Леруа Мерлен Восток», настаивал на обязательной вакцинации и сопровождал отказ рядом действий, ограничивающих права сотрудников по сравнению с теми, кто прошёл вакцинацию», — говорится в сообщении суда.

20 апреля прошло первое предварительное слушание по делу. Следующее состоится 24 мая. В данный момент в «Леруа Мерлен» происходящую ситуацию пока прокомментировали.

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