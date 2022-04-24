Новосибирец заявил в суд на «Леруа Мерлен» из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

«Истец указал, что отказался ставить прививку от коронавируса, а работодатель, ООО «Леруа Мерлен Восток», настаивал на обязательной вакцинации и сопровождал отказ рядом действий, ограничивающих права сотрудников по сравнению с теми, кто прошёл вакцинацию», — говорится в сообщении суда.