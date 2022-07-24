В Новосибирске последнюю неделю июля скрасит 29-градусная жара

Жаркая и практически не дождливая погода ожидается в Новосибирске на следующей неделе. Воздух через несколько дней может прогреться до 29 градусов, обещают онлайн-сервисы.

Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует в Новосибирске дожди в понедельник, 25 июля. Утром обещают туманы и +13 градусов. Однако к полудню потеплеет до +26 по Цельсию. А вот во вторник, 26 июля, по городу ударит 29-градусная жара. Дождей не ожидается, что не сказать о ветре. Его порывы могут достигнуть 14 м/с. Сервис Gismeteo публикует +24 градуса со среды по четверг, 27 и 28 июля. Специалисты говорят, что это будет самый солнечный и благоприятный день на следующей неделе. В пятницу, 29 числа месяца, похолодает до +23, а небо затянут тучи. О дождях в областном центре при этом не сообщается, только о ветре с порывами до 11 м/с. На грядущих выходных, 30 и 31 июля, возможны ливни. Об этом информирует сервис «Яндекс.Погода», добавляя, что в городе температура воздуха установится на отметке в +27 градусов. В субботу может быть ветрено – до 10 м/с, а в воскресенье порывы не превысят 4 м/с.

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