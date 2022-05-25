Девять квартир умерших пенсионеров отдадут властям в Новосибирске

Жилым площадям некому было достаться – пенсионеры оказались одинокими, а также у них было более 5 млн рублей пенсионных накоплений. Наследников пытались найти, но безуспешно, а если они и есть, то точно даже не знают о смерти своих родных.
Прокуратура подала иски в суд, чтобы передать имуществом региональным властям. Разбирательства начались после того, как в доме ветеранов и стационара «Мочище» предоставили статистику о 30 умерших пенсионерах.
Ведомству удалось найти несколько долей в квартирах, земельные участки, дома и девять квартир без наследника. На счетах у многих умерших также остались деньги.
Стоит отметить, что такие проверки проводятся только по факту тех пенсионеров, которые умерли в специальных центрах. Потому что чаще всего они поступают туда по причине болезни, когда не могут сами обеспечивать себя едой и другими вещами. Однако есть и родственники, которые их туда отправляют, поэтому не все они одинокие.