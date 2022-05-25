Девять квартир умерших пенсионеров отдадут властям в Новосибирске

Девять квартир умерших пенсионеров отдадут властям в Новосибирске
Девять квартир умерших пенсионеров отдадут властям в Новосибирске
Сегодня, 20:58ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске девять квартир и более 5 млн рублей перейдут государству после смерти одиноких пенсионеров.

Жилым площадям некому было достаться – пенсионеры оказались одинокими, а также у них было более 5 млн рублей пенсионных накоплений. Наследников пытались найти, но безуспешно, а если они и есть, то точно даже не знают о смерти своих родных.

Прокуратура подала иски в суд, чтобы передать имуществом региональным властям. Разбирательства начались после того, как в доме ветеранов и стационара «Мочище» предоставили статистику о 30 умерших пенсионерах.

Ведомству удалось найти несколько долей в квартирах, земельные участки, дома и девять квартир без наследника. На счетах у многих умерших также остались деньги.

Стоит отметить, что такие проверки проводятся только по факту тех пенсионеров, которые умерли в специальных центрах. Потому что чаще всего они поступают туда по причине болезни, когда не могут сами обеспечивать себя едой и другими вещами. Однако есть и родственники, которые их туда отправляют, поэтому не все они одинокие.

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