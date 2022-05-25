Девять квартир умерших пенсионеров отдадут властям в Новосибирске

Стоит отметить, что такие проверки проводятся только по факту тех пенсионеров, которые умерли в специальных центрах. Потому что чаще всего они поступают туда по причине болезни, когда не могут сами обеспечивать себя едой и другими вещами. Однако есть и родственники, которые их туда отправляют, поэтому не все они одинокие.