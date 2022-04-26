Майские праздники 2022 календарь официальных выходных дней

Майские выходные с 1 по 10 мая в России разбили на две части – в честь праздника Весны и Труда граждане будут отдыхать с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник), затем предстоят рабочие дни, а с 7 по 10 мая люди снова будут отдыхать в честь Дня Победы.
Майские праздники в этом году не стали делать 10-дневными, несмотря на то, что этот вопрос рассматривали в Госдуме.
Новосибирские власти отменили в 2022 году первомайские шествия из-за запрета массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19.
При этом День Победы 9 мая отметят в Новосибирской области в полном формате. В праздничный день для жителей и гостей города готовят два салюта и фейерверк.