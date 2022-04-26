Майские праздники 2022 календарь официальных выходных дней

Майские праздники 2022 календарь официальных выходных дней
Майские праздники 2022 календарь официальных выходных дней
Сегодня, 15:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
С 1 по 10 мая мая в РФ начнется празднование Весны и Труда, а также Дня Победы. Как люди будут отдыхать и работать - в календаре майских праздников

Майские выходные с 1 по 10 мая в России разбили на две части – в честь праздника Весны и Труда граждане будут отдыхать с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник), затем предстоят рабочие дни, а с 7 по 10 мая люди снова будут отдыхать в честь Дня Победы.

Как отдыхаем и работаем в мае 2022 года

  • 29 апреля 2022 – рабочий день;
  • 30 апреля 2022 – нерабочий день;
  • 1, 2, 3 мая 2022 – выходные дни;
  • 4, 5, 6 мая 2022 – рабочие дни;
  • 7, 8, 9, 10 мая 2022 – выходные дни.

Майские праздники в этом году не стали делать 10-дневными, несмотря на то, что этот вопрос рассматривали в Госдуме.

Новосибирские власти отменили в 2022 году первомайские шествия из-за запрета массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19.

При этом День Победы 9 мая отметят в Новосибирской области в полном формате. В праздничный день для жителей и гостей города готовят два салюта и фейерверк.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы