Майские праздники 2022 календарь официальных выходных дней

С 1 по 10 мая мая в РФ начнется празднование Весны и Труда, а также Дня Победы. Как люди будут отдыхать и работать - в календаре майских праздников

Майские выходные с 1 по 10 мая в России разбили на две части – в честь праздника Весны и Труда граждане будут отдыхать с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник), затем предстоят рабочие дни, а с 7 по 10 мая люди снова будут отдыхать в честь Дня Победы. Как отдыхаем и работаем в мае 2022 года 29 апреля 2022 – рабочий день;

30 апреля 2022 – нерабочий день;

1, 2, 3 мая 2022 – выходные дни;

4, 5, 6 мая 2022 – рабочие дни;

7, 8, 9, 10 мая 2022 – выходные дни. Майские праздники в этом году не стали делать 10-дневными, несмотря на то, что этот вопрос рассматривали в Госдуме. Новосибирские власти отменили в 2022 году первомайские шествия из-за запрета массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19. При этом День Победы 9 мая отметят в Новосибирской области в полном формате. В праздничный день для жителей и гостей города готовят два салюта и фейерверк.

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