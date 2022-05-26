По Новосибирску прокатились байкерши в школьной форме и гольфах

По Новосибирску прокатились байкерши в школьной форме и гольфах
По Новосибирску прокатились байкерши в школьной форме и гольфах
Сегодня, 11:33ОбществоФото: atas.info
Нетипичных байкеров заметили на улицах Новосибирска 25 мая 2022 года.

Байкерши в школьной формой с фартуком и гольфами прокатились по городу в честь последнего звонка. Счастливые сибирячки попрощались с учебным заведением необычным способом – они оделись как одиннадцатиклассницы и охотно попозировали фотографам-любителям.

Компании школьников можно было увидеть в среду в разных местах – в парках, на набережных и площадях. Ребята пели, танцевали и охотно фотографировались, запечатляя этот счастливый момент. Уже сегодня, 26 мая выпускники вышли, чтобы написать экзамен ЕГЭ.

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