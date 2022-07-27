Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2022 года – последние новости

Депутат ГД Сулейманов объяснил заморозку индексации пенсий работающим

В России продолжается заморозка индексации пенсий работающим пенсионерам. С 1 августа 2022 года их ждет только небольшая надбавка, и по мнению депутата Госдумы от Новосибирской области Рената Сулейманова, – это совсем не справедливо.

«Работающим пенсионерам индексация заморожена. Мы эти вопросы ставили, и последний раз при решении объединения Пенсионного фонда и соцстрахования. Однако правительство РФ стоит на своём. По сути, многие работающих пенсионеров лишены своего конституционного права на индексацию пенсий. Это несправедливо и неправильно, но менять пока ничего не хотят, потому что экономят деньги на работающих пенсионерах», - отметил Сулейманов в разговоре с Atas.info. Специалисты ПФР разъясняют, что пенсии в России индексируют ежегодно, а в 2022-м их повысили некоторым категориям пенсионеров дополнительно на 10% по указу президента Владимира Путина. С 1 августа надбавку ожидают работающие пенсионеры, однако её рассчитывают исходя из накопленных баллов за предыдущий год работы – и здесь есть нюансы. По баллам есть ограничения – каждый пенсионер может заработать не более 3-х. Один такой коэффициент в 2022 году равен 118 рублям. Его умножают на сумму накопленных. То есть, если у человека в копилке 3 балла, то он получит сверху в пенсию около 350 рублей. Это совсем незначительная прибавка. По мнению депутата Сулейманова, повышение пенсий и зарплат способствует развитию макроэкономики страны. Однако с точки зрения социального положения видно, что людям сейчас очень тяжело и государство должно им помогать. Стоит отметить, на доплату имеют право пенсионеры, работающие официально весь год до перерасчета. Также полагается тем, кто уволился с апреля текущего года. При этом после ухода с работы россиянину проиндексируют пенсию как «неработающему». Потом он снова может трудоустроиться с сохранением всех надбавок.

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