Что происходит в «Тайге.Инфо» после блокировки сайта

Руководитель поделился, как редакция «Тайги.Инфо» переживает тяжелые дни, какие планы на будущее и на что будут существовать

Директор новосибирского издания «Тайга.Инфо» Виктор Чистяков рассказал о планах редакции после блокировки сайта Роскомнадзором из-за материала о спецоперации на Украине. «Работа у нас продолжается в прежнем темпе, а ушел от нас только главный редактор Василий Волнухин. Снимается мультимедийный контент на платформу Youtube, развивается Telegram-канал, пока это возможно. Новостная повестка тоже не поменялась, всё в прежнем виде», - сказал Чистяков. Руководитель уточнил, что возможность зарабатывать теперь сильно сократилась из-за того, что уходят партнеры. «Признаюсь честно, что возможности зарабатывать сократились. Партнерам нужно вещание, а мы пока этого не можем обеспечить. Есть такие партнеры, которые продолжают нас поддерживать. Также у нас вырос Telegram-канал, который теперь является хорошим способом доставки контента, несмотря на заблокированный сайт. Поэтому любая новость имеет большой коэффициент прочтения», - поделился директор издания. Виктор Чистяков заявил, что не хочет закрыть бренд «Тайга.Инфо», ведь он существует уже более 17 лет. Ребрендинг пока тоже не обсуждается. «Дальше будет видно. Будущее сейчас для многих неопределенное и туманное, а мы часть этого туманного будущего. Мы продолжаем, потому что слишком много приложили усилий, чтобы так быстро сгореть», - завершил глава издания. Напомним, что сайт издания «Тайга.Инфо» 1 марта заблокировал Роскомнадзор из-за материала о спецоперации на Украине. Ведомство посчитало, что статья содержит ложную информацию, которая угрожает причинению вреда здоровью граждан или провокации на массовое нарушение общественного порядка.

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