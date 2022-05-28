Жители Новосибирска пожаловались на большое количество клещей во дворах

Клещи атаковали жителей Ленинского района Новосибирска – их снимают с себя и животных по несколько штук после прогулки. Об этом Atas.info рассказал житель района Геннадий К.

Мужчина рассказал, что такое у себя во дворе он замечает впервые за три года проживания в нем. Он выходит на прогулку с собакой каждый день и постоянно приходится снимать с нее клещей, но с себя не всегда. Был такой случай, когда за прогулку с собакой он снял с себя два клеща и с животного три. «Странно, что не травят клещей у придомовых территорий. Если мы не в центре живем, то мы не люди что-ли? Мы ведь не только в парках гуляем, но и в других местах», - сказал Геннадий. Отметим, что власти по закону не обязаны обрабатывать все дворы от клещей – это должны делать сами местные жители.

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