Что делать если вас укусил клещ и куда обращаться при покусе в Новосибирске

Известно, что после укуса паразита на состояние человека влияют сразу несколько факторов – его возраст, телосложение и количество выявленных паразитов. Тяжелее всего укус переносят пожилые, дети и люди с тяжёлыми и аллергическими заболеваниями. В случае нападения клеща, его нужно как можно быстрее извлечь и живым доставить в лабораторию.
При удалении клеща самостоятельно важно соблюдать следующие рекомендации:
Удаленного клеща необходимо срочно принести в сухой закрытой таре в лабораторию на исследования. Также клеща лучше снимать в самом травматологическом пункте в поликлинике. Это делать нужно крайне осторожно, чтобы не оборвать хоботок.
При обнаружении клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для проведения экстренной серопрофилактики и дальнейшего наблюдения в течение 30 дней. Экстренную серопрофилактику нужно проводить не позднее 72 часов после присасывания клещей. Для детей до 18 лет данная процедура бесплатная, а для взрослых – платная.
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска напоминает, что у горожан есть возможность пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Прививки делают в поликлинике по месту жительства, работы или обучения.
Напомним, ранее самые опасные районы из-за клещей в Новосибирской области назвал Роспотребнадзор. Число укусов клещей в самых неблагополучных районах Новосибирской области сообщило региональное управление Роспотребнадзора 2 мая 2022. Хуже всего обстоят дела в близких к мегаполису Искитимском, Новосибирском и Мошковском районах.