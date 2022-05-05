Что делать если вас укусил клещ и куда обращаться при покусе в Новосибирске

С приходом весны в Новосибирске все больше фиксируют случаи укуса клеща. В регионе выявлено свыше 500 пострадавших от укуса. Департамент по социальной политике мэрии города рассказал, какие рекомендации необходимо соблюдать при удалении клеща.

Известно, что после укуса паразита на состояние человека влияют сразу несколько факторов – его возраст, телосложение и количество выявленных паразитов. Тяжелее всего укус переносят пожилые, дети и люди с тяжёлыми и аллергическими заболеваниями. В случае нападения клеща, его нужно как можно быстрее извлечь и живым доставить в лабораторию. При удалении клеща самостоятельно важно соблюдать следующие рекомендации: – захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожи;

– место укуса продезинфицировать (70% спиртом, 5% йодом);

– после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

– если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации. Удаленного клеща необходимо срочно принести в сухой закрытой таре в лабораторию на исследования. Также клеща лучше снимать в самом травматологическом пункте в поликлинике. Это делать нужно крайне осторожно, чтобы не оборвать хоботок. При обнаружении клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для проведения экстренной серопрофилактики и дальнейшего наблюдения в течение 30 дней. Экстренную серопрофилактику нужно проводить не позднее 72 часов после присасывания клещей. Для детей до 18 лет данная процедура бесплатная, а для взрослых – платная. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска напоминает, что у горожан есть возможность пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Прививки делают в поликлинике по месту жительства, работы или обучения. Напомним, ранее самые опасные районы из-за клещей в Новосибирской области назвал Роспотребнадзор. Число укусов клещей в самых неблагополучных районах Новосибирской области сообщило региональное управление Роспотребнадзора 2 мая 2022. Хуже всего обстоят дела в близких к мегаполису Искитимском, Новосибирском и Мошковском районах.

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