Командир «Стрижей» раскрыл, что пилоты покажут на авиашоу в Мочище под Новосибирском

Командир «Стрижей» раскрыл, что пилоты покажут на авиашоу в Мочище под Новосибирском
Командир «Стрижей» раскрыл, что пилоты покажут на авиашоу в Мочище под Новосибирском
28 июля, 14:21ОбществоАлександр КондратьевФото: Пресс-центр ТАСС
Командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Денис Кузнецов рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что уникальных фигур высшего пилотажа на авиашоу в Мочище под Новосибирском не будет, потому что сложно придумать новые элементы.

«Сложно сделать какие-то новые фигуры, поэтому все тоже самое, но переставлено местами». В 10:45 я пролечу, посмотрю, привяжусь к месту показа, а дальше прилетит одиночник, который покажет шоу, а дальше уже присоединится вся пилотажная группа», - рассказал Кузнецов.

Он отметил, что пилотажная группа обычно не выступает дальше Уральских гор из-за того, что трудно добираться. Однако предложение от новосибирского аэропорта в Мочище приняли с удовольствием.

«Я приглашаю всех посмотреть 31 числа на то, что делают «Стрижи» и взглянуть на образцы российской техники, а также почувствовать, как в груди бьется ваше сердце от волнения. Мне тоже будет волнительно, потому что здесь на меня будут смотреть земляки – я сам с Кемеровской области», - добавил командир пилотажной группы.

Выступать группа будет на реактивных истребителях МиГ-29. Посмотреть на шоу планируют прилететь даже жители Дальнего Востока и ближайших городов.

Сюжеты:
Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище
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