Холодный фронт с сильным ветром придет в Новосибирске

Холодный фронт с сильным ветром придет в Новосибирске
Холодный фронт с сильным ветром придет в Новосибирске
29 июня, 17:23ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирск с холодным фронтом с 30 июня придут сильный ветер, грозы, ливни, но относительно теплая погода до +21 градуса сохранится. Информацию предоставили в новосибирском Гидрометцентре.

В ночь на 31 июня ветер будет усиливаться до сильных отметок в 17 м/с, а также менять направление с южного на западный. В разный районах Новосибирской области будут сильные дожди, грозы. град и ветер вплоть до 25 м/с.

Температура 30 июня ночью будет держаться на уровне +10 градусов, а днем станет теплее до +21 градуса. В этот день ожидается кратковременный дождь и гроза. а ветер ночью будет не более 12 м/с, но может усилиться до 17 метров в секунду.

Первый день второго месяца лета ожидается дождливым, а ветер поднимется до 11 м/с с порывами до 16 метров в секунду. Ночью будет около +12 градусов, а днем до +21 градуса. На следующий день будет снова дождь, но только ночью, а днем без осадков до +21 градуса тепла и ночью до +13.

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