График выплат всех детских пособий в мае 2022 года - даты зачислений на карту

Длительные выходные на майские праздники внесли коррективы в график выплат детских пособий в 2022 году. Многие родители задаются вопросом, когда ждать поступления денег – рассказываем в материале Atas.info.

Семьи с детьми должны вовремя получить пособия. Обычно единым днем отчислений является 3 мая, однако в этом году дата выпадает на выходной. Таким образом, деньги должны были уже перечислить в банк. Отметим, в мае 2022 года пособия получат семьи на детей от 8 до 16 лет (включительно). Их выплатят на праздниках за апрель месяц. Деньги ПФР отправила в банковские отделения и на счета граждан 29 апреля. Сумма должна поступить 3 мая на карту родителей или законных представителей. Тоже касается и пособий категории детей от 3 до 7 лет. Если выплаты получают по почте. Средства выдадут с 3 по 25 числа в соответствии с графиком работы почтовых отделений. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте «Почты России» в своем регионе.

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