График выплат всех детских пособий в мае 2022 года - даты зачислений на карту

Семьи с детьми должны вовремя получить пособия. Обычно единым днем отчислений является 3 мая, однако в этом году дата выпадает на выходной. Таким образом, деньги должны были уже перечислить в банк.
Отметим, в мае 2022 года пособия получат семьи на детей от 8 до 16 лет (включительно). Их выплатят на праздниках за апрель месяц.
Деньги ПФР отправила в банковские отделения и на счета граждан 29 апреля. Сумма должна поступить 3 мая на карту родителей или законных представителей. Тоже касается и пособий категории детей от 3 до 7 лет.
Если выплаты получают по почте. Средства выдадут с 3 по 25 числа в соответствии с графиком работы почтовых отделений. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте «Почты России» в своем регионе.