Все выплаты Чернобыльцам и людям, пострадавшим от воздействия радиации в 2022 году

Все выплаты Чернобыльцам и людям, пострадавшим от воздействия радиации в 2022 году
Все выплаты Чернобыльцам и людям, пострадавшим от воздействия радиации в 2022 году
Сегодня, 13:44ОбществоФото: коллаж Википедия/Медиахолдинг 1Mi
В апреле 2022 года всем людям, пострадавшим в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС выплатят единовременные пособия. Деньги поступят к памятной дате – 26 апреля. Рассказываем, кому положена компенсация и какой размер она составляет.

Чернобыльские выплаты выплачивается по линии ПФР. При этом её размер определяется по категории льготника. К тому же, в феврале 2022 пособие проиндексировали на 8,4%.

Кому положена единоразовая выплата к памятной дате:

Согласно постановлению правительства России, инвалиды-чернобыльцы претендуют на выплату в размере 3164, 22 рублей. Эту же сумму получат участники работ на объекте «Укрытие», военные и полицейские, получившие облучение, ликвидаторы аварии 1986-1987 года.

Ликвидаторы 1988-1990 годов и эвакуированные граждане могут получить 2 532,98 рубля. А взрослые, которые постоянно проживают на территории зоны - 633,24 руб., дети - 950,91 руб.; Дети, находившиеся в утробе матери на момент катастрофы, претендуют на 1 582,12 руб.

Кроме того, в России получают единовременную компенсацию за вред, нанесенный здоровью в результате аварии на ЧАЭС или на ПО «Маяк». Также имеют право на выплату инвалиды вследствие участия в действиях ПОР, ветераны ПОР. Инвалидам 1 группы перечисляют 27 869,72 рублей, 2-й – 19 508,82 рублей, 3-й – 13 934,90 рубля.

Напомним, Международный день памяти ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечают 26 апреля. В регионах России в этот день учувствуют различные акции в поддержку семей погибших или пострадавших.

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