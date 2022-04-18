Низкий доход - это сколько: кто имеет право оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил о новых выплатах детям от 8 до 16 лет включительно 8 марта 2022 года. Пособие могут получить семьи с низким доходом – рассказываем, что это значит и сколько выплатят.
Новую выплату начнут получать малоимущие семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно с 1 мая 2022 года. Раньше пособие назначали только одиноким родителям, а теперь она доступна всем при условии доказательства низкого дохода.
Условия получения выплаты:
Нулевой доход – сколько это и как обосновать:
Сколько денег можно получить:
Новая выплата будет в аналогичном размере с пособием на детей от 3 до 7 лет. Это 50, 75 или 100% прожиточного минимума.
Сначала семья может рассчитывать на 50% (около 6500 рублей), если эта выплата не перекроет прожиточный минимум, ей добавляют деньги до 75%, а потом до 100%.