Низкий доход - это сколько: кто имеет право оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет

Низкий доход - это сколько: кто имеет право оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет
Низкий доход - это сколько: кто имеет право оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет
Сегодня, 12:36ОбществоФото: pixabay.com
Рассказываем, как обосновать нулевой доход при получении пособия на детей от 8 до 16 лет.

Президент Владимир Путин объявил о новых выплатах детям от 8 до 16 лет включительно 8 марта 2022 года. Пособие могут получить семьи с низким доходом – рассказываем, что это значит и сколько выплатят.

Новую выплату начнут получать малоимущие семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно с 1 мая 2022 года. Раньше пособие назначали только одиноким родителям, а теперь она доступна всем при условии доказательства низкого дохода.

Условия получения выплаты:

  • Среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума (учитываются премии, зарплата до вычетов налогов на члена семьи, стипендии, пенсии, алименты, доходы от аренды и продажи недвижимости).
  • Родитель безработный и для этого есть уважительная причина.

Нулевой доход – сколько это и как обосновать:

  • Родитель находится в статусе безработного до 6 месяцев.
  • Он ухаживает за ребёнком до 3 лет, либо инвалидом первой группы или пожилым человеком.
  • Обучается на очном отделении.
  • Находится на службе в армии.
  • Под стражей или освобождён не более 3 месяце назад.
  • Родитель-одиночка или многодетный (учитывается только для одного родителя).

Сколько денег можно получить:

Новая выплата будет в аналогичном размере с пособием на детей от 3 до 7 лет. Это 50, 75 или 100% прожиточного минимума.

Сначала семья может рассчитывать на 50% (около 6500 рублей), если эта выплата не перекроет прожиточный минимум, ей добавляют деньги до 75%, а потом до 100%.

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