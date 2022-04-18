Низкий доход - это сколько: кто имеет право оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет

Рассказываем, как обосновать нулевой доход при получении пособия на детей от 8 до 16 лет.

Президент Владимир Путин объявил о новых выплатах детям от 8 до 16 лет включительно 8 марта 2022 года. Пособие могут получить семьи с низким доходом – рассказываем, что это значит и сколько выплатят. Новую выплату начнут получать малоимущие семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно с 1 мая 2022 года. Раньше пособие назначали только одиноким родителям, а теперь она доступна всем при условии доказательства низкого дохода. Условия получения выплаты: Среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума (учитываются премии, зарплата до вычетов налогов на члена семьи, стипендии, пенсии, алименты, доходы от аренды и продажи недвижимости).

Родитель безработный и для этого есть уважительная причина. Нулевой доход – сколько это и как обосновать: Родитель находится в статусе безработного до 6 месяцев.

Он ухаживает за ребёнком до 3 лет, либо инвалидом первой группы или пожилым человеком.

Обучается на очном отделении.

Находится на службе в армии.

Под стражей или освобождён не более 3 месяце назад.

Родитель-одиночка или многодетный (учитывается только для одного родителя). Сколько денег можно получить: Новая выплата будет в аналогичном размере с пособием на детей от 3 до 7 лет. Это 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Сначала семья может рассчитывать на 50% (около 6500 рублей), если эта выплата не перекроет прожиточный минимум, ей добавляют деньги до 75%, а потом до 100%.

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