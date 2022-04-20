Детские пособия 2022 – полный список: какая выплата прибавится с 1 мая

Традиционно российские семьи получают ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты устанавливают специалисты на основании справок о доходах в расчете на величину прожиточного минимума. Сначала родителям устанавливают 50 % от ПМ, если среднедушевой доход семьи не более 1 регионального размера ПМ. Сумму могут увеличить по обстоятельствам до 75% и 100%.