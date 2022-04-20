Детские пособия 2022 – полный список: какая выплата прибавится с 1 мая

Детские пособия 2022 – полный список: какая выплата прибавится с 1 мая
Детские пособия 2022 – полный список: какая выплата прибавится с 1 мая
Сегодня, 14:15ОбществоФото: pixabay.com
Весь список детских пособий в 2022 году.

Семьи с детьми могут рассчитывать на несколько социальных выплат в 2022 году. К тому же в мае к списку добавится ещё одно пособие – рассказываем, на какую материальную помощь могут рассчитывать родители.

Традиционно российские семьи получают ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты устанавливают специалисты на основании справок о доходах в расчете на величину прожиточного минимума. Сначала родителям устанавливают 50 % от ПМ, если среднедушевой доход семьи не более 1 регионального размера ПМ. Сумму могут увеличить по обстоятельствам до 75% и 100%.

С 1 мая 2022 года ежемесячно начнут перечислять пособия на детей от 8 до 16 лет включительно. Размер выплаты будут устанавливать аналогично пособию на детей от 3 до 7 лет.

Стоит отметить, раньше эту выплату получал ребенок, которого воспитывает один родитель либо в отношении другого есть судебное постановление об уплате алиментов. Однако в этом году на пособие могут рассчитывать все малоимущие семьи.

Также среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума. В расчёт идут премии, зарплата до вычетов налогов на члена семьи, стипендии, пенсии, алименты, доходы от аренды и продажи недвижимости. Родитель может быть безработным по уважительным причинам. Подробнее о том, как обосновать нулевой доход читаете тут.

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