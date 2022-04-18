Путин подписал указ о новой выплате семьям погибших военных на границе с Украиной

Социальные гарантии будут распространяться на тех, кто служил в пограничных органах ФСБ на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях (выплатах) военным пограничных органов ФСБ и членам их семей в случае ранения или смерти военнослужащего на границе России и Украины или ЛНР и ДНР. Военнослужащие, которые получили ранения, получат единовременную денежную выплату в размере 3 млн рублей, а в случае смерти – 5 млн рублей выплатят членам семьи погибшего. Документ уже подписан и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, что Новосибирская область готовит выплаты по 3 млн рублей семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Власти выделят деньги из регионального резервного фонда. О том, когда начнутся выплаты пока не сообщалось.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter