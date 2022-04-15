Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выплатят по 3 млн рублей

Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выплатят по 3 млн рублей
Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выплатят по 3 млн рублей
Сегодня, 15:46ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Средства на единовременную материальную помощь выделят из резервного фонда правительства региона.

Новосибирская область готовит выплаты по 3 млн рублей семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Постановление об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей поступит семья военных, а также бойцам Росгвардии, полицейским, которые погибли в результате участия в специальной операции в ДНР и ЛНР.

Власти Новосибирской области выделят деньги из регионального резервного фонда. О том, когда начнутся выплаты пока не сообщалось.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы