Где будет самый большой салют на День ВМФ 2022 и как посмотреть его трансляцию

Салют в День Военно-морского флота начнется 31 июля 2022 года в 22:00 в портовом городе Санкт-Петербурге. Трансляции будут вести ведущие питерские каналы на Youtube и один из канал по телевизору.

Лучше всего смотреть фейерверк в живую с теплоходов у Петропавловской крепости – там будет лучший вид на такое красочное зрелище. Однако купить билет сегодня уже вряд-ли будет возможно, это нужно было сделать заранее. Пешему человеку удобно будет лицезреть салют с Дворцовой набережной или со стрелки Васильевского острова. Также некоторые приходят на Марсово поле. Если имеется некоторый бюджет, то можно посетить видовые площадки ресторанов и кафе возле набережных. В том случае, если вы находитесь не в Санкт-Петербурге, то можно посмотреть онлайн-трансляцию на Youtube или включить по телевизору Первый канал.

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