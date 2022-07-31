Где будет самый большой салют на День ВМФ 2022 и как посмотреть его трансляцию

Где будет самый большой салют на День ВМФ 2022 и как посмотреть его трансляцию
Где будет самый большой салют на День ВМФ 2022 и как посмотреть его трансляцию
Вчера, 16:55ОбществоАлександр КондратьевФото: Санкт-Петербург Live
Салют в День Военно-морского флота начнется 31 июля 2022 года в 22:00 в портовом городе Санкт-Петербурге. Трансляции будут вести ведущие питерские каналы на Youtube и один из канал по телевизору.

Лучше всего смотреть фейерверк в живую с теплоходов у Петропавловской крепости – там будет лучший вид на такое красочное зрелище. Однако купить билет сегодня уже вряд-ли будет возможно, это нужно было сделать заранее.

Пешему человеку удобно будет лицезреть салют с Дворцовой набережной или со стрелки Васильевского острова. Также некоторые приходят на Марсово поле.

Если имеется некоторый бюджет, то можно посетить видовые площадки ресторанов и кафе возле набережных.

В том случае, если вы находитесь не в Санкт-Петербурге, то можно посмотреть онлайн-трансляцию на Youtube или включить по телевизору Первый канал.

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