Где будет самый большой салют на День ВМФ 2022 и как посмотреть его трансляцию

Лучше всего смотреть фейерверк в живую с теплоходов у Петропавловской крепости – там будет лучший вид на такое красочное зрелище. Однако купить билет сегодня уже вряд-ли будет возможно, это нужно было сделать заранее.
Пешему человеку удобно будет лицезреть салют с Дворцовой набережной или со стрелки Васильевского острова. Также некоторые приходят на Марсово поле.
Если имеется некоторый бюджет, то можно посетить видовые площадки ресторанов и кафе возле набережных.
В том случае, если вы находитесь не в Санкт-Петербурге, то можно посмотреть онлайн-трансляцию на Youtube или включить по телевизору Первый канал.