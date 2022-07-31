Отпуска в августе 2022 года: куда жители Новосибирска полетят отдыхать

«Я работают преподавателем, плачу за ипотеку одна, но накопила денег на свою мечту – я пойду пешим туром по Алтаю. Кони повезут всю нашу еду и палатки, а мы берем огромные рюкзаки с одеждой и прочими принадлежностями. Знаю, что в августе пойдут там дожди, поэтому для меня это будет жестким испытанием, к которому я готовилась в тренажерном зале и психологически себя настраивала. Говорят, что не всем мужчинам такое под силу, а я маленькая девушка на такое решилась», - сказала Немерова.