Отпуска в августе 2022 года: куда жители Новосибирска полетят отдыхать

Отпуска в августе 2022 года: куда жители Новосибирска полетят отдыхать
Отпуска в августе 2022 года: куда жители Новосибирска полетят отдыхать
Вчера, 22:03ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Редакция Atas.info провела опрос у жителей Новосибирска, которые взяли отпуск на август в 2022 году – они ответили, куда полетят с учетом мировых событий, сколько собираются потратить и другое.

Александра Некрасова, 23 года – «Лечу в Сочи посмотреть на богатых»

Девушка рассказала, что собирается 10 августа посетить популярный и очень дорогой российский курортный город Сочи для того, чтобы посмотреть, почему туда ездят богатые люди и чем он так хорош.

«Я наконец-то могу позволить себе дорогой отдых, но так вышло, что я забыла сделать загранпаспорт. Мы с моим молодым человеком сразу выбрали Сочи, потому что туда едут все известные люди и он близко находится, а в Крым слишком далеко на поезде», - сказала Александра.

Фото:Сергей РудковскийМедиахолдинг1Mi

Там она планирует покупаться на море, посетить олимпийские объекты и прыгнуть с тросом на Красной поляне. При этом её даже не смущает то, что совсем недавно по курорту «разгуливал» смерч и затопило множество улице, что привело побережье в некрасивый вид, а вода очень мутная и грязная от стекающей грязи с улиц.

«Слышала, что там опять ураган какой-то, но я не привередливая. Если не получится искупаться в море – тогда не буду выходить из отеля, буду плескаться в бассейне с бокальчиком холодного шампанского», - добавила Некрасова.

Александра планирует потратить в своем отпуске 500 тысяч рублей – она не считает, что это слишком много. По её мнению, нужно тратить столько, сколько необходимо для комфортного отдыха.

Никита Сазонов, 28 лет – «Решил слетать в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на разводные мосты»

Мужчина поделился с редакцией, что он давно мечтал посетить легендарный город Санкт-Петербург, чтобы полюбоваться красивой и исторической архитектурой.

«Я иду в отпуск с середины августа. Я не был там уже более двух лет. Наконец-то выбил, что называется. Решил слетать в Санкт-Петербург, посмотреть на разводные мосты, сходить в Исаакиевский собор, погулять по набережной Невы. Жаль, что не успел попасть на Алые паруса, но хоть так побывают в легендарном городе. Еще и билеты подешевели, благо прописан на Дальнем Востоке и у нас есть субсидии для дальневосточников», - сказал Никита.

Фото:Сергей РудковскийМедиахолдинг1Mi

Он отметил, что после питера планирует посетить и Москву, чтобы сделать фотографию с небоскребами и понять, почему же туда многие мечтают переехать, а возможно сходить также на концерт популярной группы.

В отпуске Сазонов решил потратить не больше 150 тысяч рублей – этого ему хватит, чтобы посетить знаковые места Санкт-Петербурга, снимать себе одиночный номер в хостеле и даже посетить столицу России.

Мария Немерова, 30 лет – «Пешим туром буду покорять великие горы Алтая»

Туристка планирует из Новосибирска поехать в Республику Алтай с несколькими людьми, чтобы там на протяжении восьми дней ходить по горам, смотреть на горные реки и озера, и любоваться красивой русской природой.

«Я работают преподавателем, плачу за ипотеку одна, но накопила денег на свою мечту – я пойду пешим туром по Алтаю. Кони повезут всю нашу еду и палатки, а мы берем огромные рюкзаки с одеждой и прочими принадлежностями. Знаю, что в августе пойдут там дожди, поэтому для меня это будет жестким испытанием, к которому я готовилась в тренажерном зале и психологически себя настраивала. Говорят, что не всем мужчинам такое под силу, а я маленькая девушка на такое решилась», - сказала Немерова.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Мария отметила, что поедет куда-то из столицы Сибири впервые за всю свою жизнь – она была только в Томске, но не считает это за путешествие.

На свой поход она уже потратила 40 тысяч рублей за сам тур, а также закупила экипировки на 20 тысяч рублей. В целом у неё заготовлено 100 тысяч рублей на случай непредвиденных расходов в путешествии.

Напомним, что бывшая жительница Новосибирска 31 июля рассказала Atas.info, что в 2022 году можно недорого переехать жить в Севастополь в Крыму – там сейчас отток туристов из-за напряженности между Россией и Украиной, но снарядов никаких не летает. Цены там сильно упали, поэтому отдохнуть там можно по бюджетным ценам.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
путешествие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы