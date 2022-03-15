Instagram продолжает работать на смартфонах некоторых новосибирцев 15 марта 2022

Так, на ваше устройство могут попасть вирусы. Или же вас могут взломать, а хакеры получат ваши пароли данные. Помимо этого, может быть снижена мобильная передача данный. Интернет-трафик может быть настолько занижен, что не получится зайти даже на самый простой сайт.