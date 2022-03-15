Instagram продолжает работать на смартфонах некоторых новосибирцев 15 марта 2022

Instagram продолжает работать на некоторых смартфонах 15 марта. У отдельных пользователей, после официальной блокировки соцсети Роскомнадзором 14 марта, социальная сеть работает даже без VPN. Многие новосибирцы удивляются, что соцсеть заработала после суточной блокировки. О том, как Инстаграм работает сегодня, 15 марта, рассказали читатели в материале Atas.info.
В социальных сетях пользователи отмечают, что 15 марта Инстаграм выборочно продолжает открываться на телефонах модели «Honor», «Redmi» и «Huawei». Так, владелица цветочного салона в Новосибирске Ирина Лобцева рассказала, что 15 марта у нее заработал Инстаграм без перебоев.
«Ещё 14 марта Инстаграм отключился совсем. Сидела с впн. Сегодня по привычке зашла через мобильную сеть и все работает. Никаких перебоев», поделилась Ирина Лобцева.
Еще одна жительница Новосибирской области многодетная мама Татьяна Зуева отметила, что после суточной блокировки приложения, сегодня у нее все отлично работает.
«14 марта думала, что все - instagram пропадёт из наших телефонов. Уже многие дали ссылки на другие социальные сети. Весь вчерашний день обновить ничего не удавалось. Впн принципиально не скачивала. Сегодня решила обновить - все работает. Отправляю сообщения своим друзьям – молчок», - уточнила Ирина Зуева.
На «IPhone» и некоторых «Xiaomi» приложение не «прогружает» ленту с мобильной сети.
Однако тех, у кого не работает Инстаграм, оказалось гораздо больше. Новосибирцы отмечают, что приложение не работает с 14 марта и никаких «признаков жизни» оно не подает с момента блокировки.
«Сижу только через vpn. Платформа не грузит от слова совсем. Даже с vpn бывают перебои. Думаю, что скоро всем надоест такая система и все перейдут в другие работающие приложения», - поделился Владимир Дубров.
Так, жители Урала рассказывают, что сначала ключ VPN помогал местным пользователям подключаться к сети и сидеть в Инстаграме. Студент из Екатеринбурга Антон Шайфулин отметил, что социальная сеть у него перестала работать даже с VPN.
«Инста точно легла. Даже с впн еле еле прогружает», - рассказал Антон Шайфулин.
Как отметила жительница из Санкт-Петербурга Арина Андреева, Инстаграм обновляет ленту лишь с VPN.
«В Санкт-Петербурге instagram отключился ещё 14 марта. Не грузилась ни лента, ни директ. Были перебои и с vpn, но сейчас все хорошо обновляет. С мобильной сети надоело пытаться заходить – бесполезно», - ответила Арина Андреева на вопрос о блокировке Instagram.
Напомним, ранее Atas.info рассказывал, чем грозит скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта. Уточним, что VPN – это сервис, благодаря которому можно обойти блокировки различных сайтов в любой точке мира. К примеру, его можно использовать для захода в приложение Инстаграм. Но, важно учитывать, что обход блокировки может привести к некоторым последствиям.
Так, на ваше устройство могут попасть вирусы. Или же вас могут взломать, а хакеры получат ваши пароли данные. Помимо этого, может быть снижена мобильная передача данный. Интернет-трафик может быть настолько занижен, что не получится зайти даже на самый простой сайт.