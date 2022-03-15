Instagram продолжает работать на смартфонах некоторых новосибирцев 15 марта 2022

Instagram продолжает работать на смартфонах некоторых новосибирцев 15 марта 2022
Instagram продолжает работать на смартфонах некоторых новосибирцев 15 марта 2022
Сегодня, 12:26ТехнологииФото: pixabay.com
Многие пользователи приложения делятся, что социальная сеть у них вновь заработала после суточной блокировки.

Instagram продолжает работать на некоторых смартфонах 15 марта. У отдельных пользователей, после официальной блокировки соцсети Роскомнадзором 14 марта, социальная сеть работает даже без VPN. Многие новосибирцы удивляются, что соцсеть заработала после суточной блокировки. О том, как Инстаграм работает сегодня, 15 марта, рассказали читатели в материале Atas.info.

В социальных сетях пользователи отмечают, что 15 марта Инстаграм выборочно продолжает открываться на телефонах модели «Honor», «Redmi» и «Huawei». Так, владелица цветочного салона в Новосибирске Ирина Лобцева рассказала, что 15 марта у нее заработал Инстаграм без перебоев.

«Ещё 14 марта Инстаграм отключился совсем. Сидела с впн. Сегодня по привычке зашла через мобильную сеть и все работает. Никаких перебоев», поделилась Ирина Лобцева.

Еще одна жительница Новосибирской области многодетная мама Татьяна Зуева отметила, что после суточной блокировки приложения, сегодня у нее все отлично работает.

«14 марта думала, что все - instagram пропадёт из наших телефонов. Уже многие дали ссылки на другие социальные сети. Весь вчерашний день обновить ничего не удавалось. Впн принципиально не скачивала. Сегодня решила обновить - все работает. Отправляю сообщения своим друзьям – молчок», - уточнила Ирина Зуева.

На «IPhone» и некоторых «Xiaomi» приложение не «прогружает» ленту с мобильной сети.

Однако тех, у кого не работает Инстаграм, оказалось гораздо больше. Новосибирцы отмечают, что приложение не работает с 14 марта и никаких «признаков жизни» оно не подает с момента блокировки.

«Сижу только через vpn. Платформа не грузит от слова совсем. Даже с vpn бывают перебои. Думаю, что скоро всем надоест такая система и все перейдут в другие работающие приложения», - поделился Владимир Дубров.

Так, жители Урала рассказывают, что сначала ключ VPN помогал местным пользователям подключаться к сети и сидеть в Инстаграме. Студент из Екатеринбурга Антон Шайфулин отметил, что социальная сеть у него перестала работать даже с VPN.

«Инста точно легла. Даже с впн еле еле прогружает», - рассказал Антон Шайфулин.

Как отметила жительница из Санкт-Петербурга Арина Андреева, Инстаграм обновляет ленту лишь с VPN.

«В Санкт-Петербурге instagram отключился ещё 14 марта. Не грузилась ни лента, ни директ. Были перебои и с vpn, но сейчас все хорошо обновляет. С мобильной сети надоело пытаться заходить – бесполезно», - ответила Арина Андреева на вопрос о блокировке Instagram.

Напомним, ранее Atas.info рассказывал, чем грозит скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта. Уточним, что VPN – это сервис, благодаря которому можно обойти блокировки различных сайтов в любой точке мира. К примеру, его можно использовать для захода в приложение Инстаграм. Но, важно учитывать, что обход блокировки может привести к некоторым последствиям.

Так, на ваше устройство могут попасть вирусы. Или же вас могут взломать, а хакеры получат ваши пароли данные. Помимо этого, может быть снижена мобильная передача данный. Интернет-трафик может быть настолько занижен, что не получится зайти даже на самый простой сайт.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы