Чем грозит скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта

Какие последствия могут быть после скачивания VPN для того, чтобы работал Instagram (Инстаграм), который начали блокировать в России

Блокировки иностранной социальной сети Instagram начались с 14 марта в России. Туда не могут зайти уже большинство местных жителей, но люди находят способы, чтобы соцсеть начала работать на телефоне или компьютере при помощи VPN. VPN – это сервис, благодаря которому можно обойти блокировки различных сайтов в любой точке мира. Например, его можно использовать для захода в приложение Инстаграм. Однако стоит учитывать, что обход блокировки таким способом может привести к последствиям: Могут попасть вирусы на компьютер или телефон, если был использован бесплатный VPN;

Хакеры могут украсть пароли или данные от банковских карт;

Интернет-трафик может быть настолько занижен, что не получится зайти даже на самый простой сайт. Наказание за использование сервиса обычному человеку не грозит несмотря на то, что Роскомнадзор в июне 2021 года запретил использование в России нескольких VPN-сервисов – VyprVPN и Opera VPN. Напомним, что Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter