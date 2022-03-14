Чем грозит скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта

Чем грозит скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта
Чем грозит скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта
Сегодня, 00:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Какие последствия могут быть после скачивания VPN для того, чтобы работал Instagram (Инстаграм), который начали блокировать в России

Блокировки иностранной социальной сети Instagram начались с 14 марта в России. Туда не могут зайти уже большинство местных жителей, но люди находят способы, чтобы соцсеть начала работать на телефоне или компьютере при помощи VPN.

VPN – это сервис, благодаря которому можно обойти блокировки различных сайтов в любой точке мира. Например, его можно использовать для захода в приложение Инстаграм.

Однако стоит учитывать, что обход блокировки таким способом может привести к последствиям:

  • Могут попасть вирусы на компьютер или телефон, если был использован бесплатный VPN;
  • Хакеры могут украсть пароли или данные от банковских карт;
  • Интернет-трафик может быть настолько занижен, что не получится зайти даже на самый простой сайт.

Наказание за использование сервиса обычному человеку не грозит несмотря на то, что Роскомнадзор в июне 2021 года запретил использование в России нескольких VPN-сервисов – VyprVPN и Opera VPN.

Напомним, что Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.

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