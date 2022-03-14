Чем грозит скачивание VPN для Instagram после его блокировки 14 марта

Блокировки иностранной социальной сети Instagram начались с 14 марта в России. Туда не могут зайти уже большинство местных жителей, но люди находят способы, чтобы соцсеть начала работать на телефоне или компьютере при помощи VPN.
VPN – это сервис, благодаря которому можно обойти блокировки различных сайтов в любой точке мира. Например, его можно использовать для захода в приложение Инстаграм.
Однако стоит учитывать, что обход блокировки таким способом может привести к последствиям:
Наказание за использование сервиса обычному человеку не грозит несмотря на то, что Роскомнадзор в июне 2021 года запретил использование в России нескольких VPN-сервисов – VyprVPN и Opera VPN.
Напомним, что Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.