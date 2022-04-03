Завтра, 4 апреля ограничат движение грузовиков в Новосибирске

Завтра, 4 апреля ограничат движение грузовиков в Новосибирске
Завтра, 4 апреля ограничат движение грузовиков в Новосибирске
Сегодня, 11:14ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Ограничения продлятся до 22 мая.

Завтра, 4 апреля в Новосибирске ограничат движение грузовиков по городу. Об этом ранее предупреждали в мэрии.

Известно, что ограничения продлятся с 4 апреля по 22 мая 2022 года. Так, по большинству дорог больше не смогут проехать транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без него).

Также в перечень входят автомобили с нагрузкой более 7 тонн, а именно - автомобильные краны, погрузчики, грейдеры и экскаваторы, перевозящих бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия и железнодорожные контейнеры.

По сообщению властей, такие ограничения ввели с целью сохранить дорожное полотно в городе в весенний период. Распространяться они не будут на улицы:

  • Хилокскую, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистскую, а также Советское, Бердское, Старое шоссе и на Бугринский мост.

«Исключения предусмотрены для пассажирского транспорта и большегрузов, перевозящих продукты питания, лекарства и другие социально значимые в условиях санкций грузы», — сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Отметим, что ранее мэр Анатолий Локоть разрешил строительным большегрузам ездить весной по Новосибирску. Помимо этого, глава города поручил начинать поддерживающий ямочный ремонт дорог. Работы начнутся с 5 по 10 апреля.

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