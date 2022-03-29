Строительным большегрузам разрешат ездить весной по Новосибирску

Строительным большегрузам разрешат ездить весной по Новосибирску
Строительным большегрузам разрешат ездить весной по Новосибирску
Сегодня, 08:34ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Для других грузовиков ограничения введут с 4 апреля.

В Новосибирске разрешат проезд для строительных большегрузов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на аппаратном совещании 29 марта.

Ранее власти ввели ограничения на проезд для грузовиков с 4 апреля по 22 мая. Это сделали в целях сохранения дорог. Однако сегодня стало известно, что мэрия разрешит проезд грузовиков, которые работают в строительной сфере.

«Каждый год в весеннее время принимается решение о запрете проезда тяжелых грузовых машин по территории города. Делается это, чтобы сохранить дороги от разрушения. Потому что в этот период максимальный износ дорожного полотна. Откровенно скажу — жалко дороги. Но принято решение, этот запрет — исключение для машин, которые работают в строительной отрасли. Мы пойдем на эту меру, чтобы поддержать эту отрасль», — рассказал мэр Новосибирска.

Помимо этого, глава города поручил начинать поддерживающий ямочный ремонт дорог. Работы начнутся с 5 по 10 апреля.

Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на разбитый асфальт на площади Труда. По словам автомобилистов, ежедневно там проезжает строительная техника. От большегрузов дорога становится негодной. Также от грузовиков часто падают камни и песок.

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