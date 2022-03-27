С 4 апреля ограничат проезд для грузовиков по улицам Новосибирска

В Новосибирске с 4 апреля вводятся ограничения для проезда большегрузов по улицам города. Как сообщили в мэрии, это временная мера.
До 22 мая 2022 года по большинству дорог нельзя будет проехать грузовикам, которые имеют нагрузку более 6-ти тонн (с грузом или без него). Помимо этого, ограничения вводятся для автомобилей с нагрузкой более 7 тонн, а именно для: автомобильных кранах, погрузчиках, грейдерах и экскаваторах, перевозящих бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия и железнодорожные контейнеры.
В администрации уточнили, что запрет на движение по улицам города вводится для сохранности дорог в весенний период, а также для безопасности дорожного движения.
Ограничения создали для сохранности дорог в весенний период и безопасности дорожного движения. Распространяться они не будут только на следующие улицы: Хилокскую, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистскую, а также Советское Бердское и Старое шоссе и на Бугринский мост.