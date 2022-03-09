Большегрузам запретят въезд в Новосибирск весной – разрешены лишь девять улиц и шоссе

Тяжелым грузовикам ограничивается въезд на дороги общего пользования местного значения в Новосибирске с 4 апреля по 22 мая 2022. Мэрия но опубликовала список девяти улиц и магистралей, по которым большегрузам разрешат ездить.

В список улиц, на которые не распространяется ограничение движения большегрузного транспорта, вошли: ул. Хилокская; ул. Петухова; ул. Мира; ул. Ватутина и ул. Большевистская. Допустимо движение тяжелых грузовиков и по трем шоссе: Советскому, Бердскому и Старому. А также по Бугринскому мосту. На остальных дорогах Новосибирска вводится временное весеннее ограничение движения большегрузов с 4 апреля по 22 мая 2022. Решение принято в целях сохранения покрытия городских дорог в неблагоприятных условиях сибирской весны. Ограничение касается грузовиков с нагрузкой на ось более 6 т; и с нагрузкой на ось более 7 т, перевозящих бетон, железобетонные изделия, железнодорожные контейнеры и другие технологические грузы. Ограничено движение и самоходной техники: экскаваторов, автокранов и проч.

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