«Яндекс.Такси» повысит тарифы на поездки в Новосибирске

«Яндекс.Такси» повысит тарифы на поездки в Новосибирске
«Яндекс.Такси» повысит тарифы на поездки в Новосибирске
Сегодня, 10:58ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставка» планируют поднять цены в Новосибирске и других городах РФ

Цены начнут повышать сервисы «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставка» в Новосибирске и в большинстве других регионах России – это произойдет уже в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе агрегатора.

Обновление тарифов на поездки и доставку будет происходить плавно, чтобы не упал спрос на поездки.

Рост стоимости связан с тем, что таксопарки оказались в сложной ситуации из-за роста цен на автомобили, запчасти, расходные материалы и страховку ОСАГО. При этом водители начали простаивать без заказов – у них падает заработок.

Напомним, что автомобилисты заметили постепенное снижение цен на бензин. Эксперты предполагают, что стоимость будет меньше и в дальнейшем.

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