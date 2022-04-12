«Яндекс.Такси» повысит тарифы на поездки в Новосибирске

Цены начнут повышать сервисы «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставка» в Новосибирске и в большинстве других регионах России – это произойдет уже в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе агрегатора.
Обновление тарифов на поездки и доставку будет происходить плавно, чтобы не упал спрос на поездки.
Рост стоимости связан с тем, что таксопарки оказались в сложной ситуации из-за роста цен на автомобили, запчасти, расходные материалы и страховку ОСАГО. При этом водители начали простаивать без заказов – у них падает заработок.
Напомним, что автомобилисты заметили постепенное снижение цен на бензин. Эксперты предполагают, что стоимость будет меньше и в дальнейшем.