Нового главу управления автодорог представил мэр Новосибирска - им стал экс-чиновник

Нового главу управления автодорог представил мэр Новосибирска - им стал экс-чиновник
Нового главу управления автодорог представил мэр Новосибирска - им стал экс-чиновник
19 мая, 11:48ТранспортФото: МинтрансСергей Эпов

Главой управления автодорог Новосибирска стал экс-чиновник Минтранса

В Новосибирске назначили нового начальника управления автодорог.

Им стал Сергей Эпов – бывший глава управления дорожного хозяйства области. О новом назначении объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на конференции 19 мая.

«Он будет отвечать за координацию работы наших дорожных предприятий, за плановый ремонт, текущий и также содержание дорог»,

уточнил мэр города.

Официально Сергей Эпов занял должность 18 мая 2022 года. Добавим, что пост в Минтрансе он покинул на фоне уголовных дел о взяточничестве среди высокопоставленных чиновников.

Предыдущий начальник Юрий Сердюк уволился и перешел работать в администрацию Первомайского района. Перед увольнением произошел скандал – Сердюк ушел в отпуск на фоне запоздалого ремонта дорог. Тогда глава города Анатолий Локоть устроил скандал.

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