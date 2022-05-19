Нового главу управления автодорог представил мэр Новосибирска - им стал экс-чиновник

Им стал Сергей Эпов – бывший глава управления дорожного хозяйства области. О новом назначении объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на конференции 19 мая.
«Он будет отвечать за координацию работы наших дорожных предприятий, за плановый ремонт, текущий и также содержание дорог»,
уточнил мэр города.
Официально Сергей Эпов занял должность 18 мая 2022 года. Добавим, что пост в Минтрансе он покинул на фоне уголовных дел о взяточничестве среди высокопоставленных чиновников.
Предыдущий начальник Юрий Сердюк уволился и перешел работать в администрацию Первомайского района. Перед увольнением произошел скандал – Сердюк ушел в отпуск на фоне запоздалого ремонта дорог. Тогда глава города Анатолий Локоть устроил скандал.