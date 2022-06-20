Такси с водителем провалилось в неогороженный подвал дома в Новосибирске

Как рассказали очевидцы в соцсетях, автомобилист не заметил спуск в подвал. Его машина Hyundai Solaris заехала колесом в яму, из-за чего иномарка накренилась.
По словам местным жителей, этот подвал ничем неогороженный. Помещение несет большую опасность для окружающих. Не пострадает только тот, кто знает о его наличии.
Напомним, ранее в Новосибирске тяжелейший контейнер завалился посреди дороги. Инцидент произошел в понедельник, 20 июня на улице Волочаевской рядом с перекрестком с проспектом Дзержинского.