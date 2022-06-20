Такси с водителем провалилось в неогороженный подвал дома в Новосибирске

Такси с водителем провалилось в неогороженный подвал дома в Новосибирске
Такси с водителем провалилось в неогороженный подвал дома в Новосибирске
Вчера, 12:24ТранспортФото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске таксист провалился в подвал

В Заельцовском районе Новосибирска водитель на такси упал в подвал дома на улице Дуси Ковальчук.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, автомобилист не заметил спуск в подвал. Его машина Hyundai Solaris заехала колесом в яму, из-за чего иномарка накренилась.

По словам местным жителей, этот подвал ничем неогороженный. Помещение несет большую опасность для окружающих. Не пострадает только тот, кто знает о его наличии.

Напомним, ранее в Новосибирске тяжелейший контейнер завалился посреди дороги. Инцидент произошел в понедельник, 20 июня на улице Волочаевской рядом с перекрестком с проспектом Дзержинского.

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