Две иномарки и такси столкнулись на проспекте Дзержинского в Новосибирске

Две иномарки и такси столкнулись на проспекте Дзержинского в Новосибирске
Две иномарки и такси столкнулись на проспекте Дзержинского в Новосибирске
Сегодня, 12:53ПроисшествияФото: коллаж "АТС-54"
Автомобили получили серьезные повреждения.

Утром в понедельник, 25 апреля, в Новосибирске произошло тройное ДТП с участием BMW, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Фотографиями с места аварии поделились очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Массовая авария произошла около 11 часов на проспекте Дзержинского, 80 в Новосибирске. Там друг в друга врезались BMW и седаны Toyota Camry и Volkswagen Polo. Один из автомобилей принадлежал компании по услугам такси.

Очевидцы рассказали Atas.info, что возможно, аварию спровоцировал водитель Volkswagen Polo. На большой скорости он врезался сначала в BMW потом в Toyota.

«На данным момент обстоятельства ДТП уточняются. О пострадавших информации нет», - уточнили Atas.info в ГИБДД по Новосибирску.

На месте работают пожарные и инспекторы ДПС. Судя по фотографиям от свидетелей, машины получили значительные вмятины и повреждения.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы