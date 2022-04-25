Две иномарки и такси столкнулись на проспекте Дзержинского в Новосибирске

Утром в понедельник, 25 апреля, в Новосибирске произошло тройное ДТП с участием BMW, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Фотографиями с места аварии поделились очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Массовая авария произошла около 11 часов на проспекте Дзержинского, 80 в Новосибирске. Там друг в друга врезались BMW и седаны Toyota Camry и Volkswagen Polo. Один из автомобилей принадлежал компании по услугам такси.
Очевидцы рассказали Atas.info, что возможно, аварию спровоцировал водитель Volkswagen Polo. На большой скорости он врезался сначала в BMW потом в Toyota.
«На данным момент обстоятельства ДТП уточняются. О пострадавших информации нет», - уточнили Atas.info в ГИБДД по Новосибирску.
На месте работают пожарные и инспекторы ДПС. Судя по фотографиям от свидетелей, машины получили значительные вмятины и повреждения.