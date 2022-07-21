Участок Гусинобродского шоссе в Новосибирске закроют для движения 23 и 24 июля

Движение транспорта на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора полностью перекроют для движения транспорта в ближайшие выходные, 23 и 24 июля. Это связано с тем, что на пересечении улиц будет проходить ремонт дорожного покрытия с заменой грунта на глубину до 1,3 метров.
"Я хочу предупредить всех новосибирцев, что в эти выходные будет затруднен очень проезд в районе этого перекрестка. Я прошу вас строить свои маршруты в соответствие с тем, что суббота-воскресенье там будут проводиться работы", - сообщил мэр Новосибирска Анатоли Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 21 июля.
Кроме того, глава муниципалитета подчеркнул, что в субботу и воскресенье будет остановлено движение по троллейбусной линии, которая проходит по улице Доватора. Аналогичная ситуация с перекрытием движения повторится и в следующие выходные, 30 и 31 июля, добавил мэр.
20 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал Анатолия Локтя за плохое состояние дорожного покрытия на Гусинобродском шоссе.