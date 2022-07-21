Участок Гусинобродского шоссе в Новосибирске закроют для движения 23 и 24 июля

"Я хочу предупредить всех новосибирцев, что в эти выходные будет затруднен очень проезд в районе этого перекрестка. Я прошу вас строить свои маршруты в соответствие с тем, что суббота-воскресенье там будут проводиться работы", - сообщил мэр Новосибирска Анатоли Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 21 июля.