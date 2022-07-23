Переправа в Ордынском районе Новосибирской области: расписание летом 2022 и цены

Переправа в Ордынском районе Новосибирской области: расписание летом 2022 и цены
Переправа в Ордынском районе Новосибирской области: расписание летом 2022 и цены
Вчера, 10:27ТранспортФото: Артем Шершнев
Две паромные переправы через Новосибирское водохранилище работают ежедневно и без перерывов в Ордынском районе

Пересечь водохранилище автомобилистам и пешеходам можно с помощью двух паромных переправ в Ордынском районе. Теплоходы с баржами ходят по маршрутам "Спирино-Чингис" и "Ордынское-Нижнекаменка".

Паромное сообщение между Чингисом и Спирино начинается с 6-30, паромы отходят от каждой из отправных точек каждый час. Последний рейс выполняется из Спирино в 20-00, а по пятницам последний теплоход отчаливает от берега в 21-30.

Взрослому пассажиру за переправу придется заплатить 20 рублей, перевозка автомобиля, в зависимости от размера, обойдется от 200 до 300 рублей.

На линии "Ордынское-Нижнекаменка" первый паром отчаливает из райцентра в 7 часов утра и далее каждый два часа. Работа переправы завершается в 22-00 отправлением из Нижнекаменки.

Взрослый билет стоит 50 рублей, за перевоз машины берется плата в размере до 550 рублей.

Актуальную информацию о движении судов можно уточнить на сайте администрации Ордынского района.

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Новосибирская областьНовосибирское водохранилищепереправа
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