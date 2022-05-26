Когда достроят Дзержинскую линию метро в Новосибирске – проект сдадут в 2023 году

Когда достроят Дзержинскую линию метро в Новосибирске – проект сдадут в 2023 году
Когда достроят Дзержинскую линию метро в Новосибирске – проект сдадут в 2023 году
Сегодня, 08:15ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

Для Дзержинской линии метро в Новосибирске проект составят к 2023 году

Министерство транспорта назвала срок сдачи проектной документации по достройке станции метро в Дзержинском районе города – документы подготовят к следующему году

Минтранс Анатолий Костылевский объяснил, что на данном этапе дорабатывается сам проект достройки Дзержинской линии. Его завершат лишь к концу 2023 года. После разработки документации власти смогут определить сумму строительства.

Добавим, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ готово к предложениям по достройке метрополитена в Новосибирске, а также возможного финансирования на возвратной основе.

В 2021 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что документация была направлена на экспертизу. Известно, что достройка Дзержинской линии будет состоять из двух этапов: завершение строительства тоннеля и двух станций.

Также в Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная». Недавно рабочие начали устанавливать внутри панно с изображением баскетболистов, фигуристки и других спортсменов.

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