Монтаж кровли на переходи к станции метро «Спортивная» завершили в Новосибирске

В пресс-службе рассказали, что монтаж кровли на лифтовом павильоне № 2 пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста к станции метро «Спортивная» и новому ЛДС в Новосибирске завершён. Уже с 11 апреля начнутся работы по остеклению павильона № 2 и монтажу кровли на павильоне № 3.