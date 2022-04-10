Монтаж кровли на переходи к станции метро «Спортивная» завершили в Новосибирске

Монтаж кровли на переходи к станции метро «Спортивная» завершили в Новосибирске
Монтаж кровли на переходи к станции метро «Спортивная» завершили в Новосибирске
Сегодня, 08:44ГородФото: «СпецТрансСтрой»
В пресс-службе подрядчика показали визуализацию проекта.

В Новосибирске строители завершили монтаж кровли на переходе к станции метро «Спортивная». Об этом сообщили в «СпецТрансСтрой».

В пресс-службе рассказали, что монтаж кровли на лифтовом павильоне № 2 пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста к станции метро «Спортивная» и новому ЛДС в Новосибирске завершён. Уже с 11 апреля начнутся работы по остеклению павильона № 2 и монтажу кровли на павильоне № 3.

«Общее выполнение второго этапа строительства пешеходного перехода составляет 40 %», — добавили в пресс-службе.

Известно, что пешеходный переход к «Спортивной» будет состоять из двух надземных эстакад и подземного железобетонного тоннеля в дамбе моста протяжённостью 54 метра. Также создана визуализация проекта.

Визуализация перехода
Фото:«СпецТрансСтрой»

Напомним, ранее начался монтаж фасада на станции метро «Спортивная». Для фасада подготовили эффектные панели. Они создадут иллюзию трехмерного пространства.

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