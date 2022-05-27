Мэр Локоть заявил о продолжении стройки метро в Новосибирске

Мэр Локоть заявил о продолжении стройки метро в Новосибирске
Мэр Локоть заявил о продолжении стройки метро в Новосибирске
Сегодня, 13:52ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что якобы в скором времени начнется продление Дзержинской линии метро. Однако эксперты говорят обратное.

«У нас есть проект Дзержинской линии и ПСД. Теперь нужно только пройти экспертизу по имеющимся документам, а затем надо добиваться финансирования. Тут мы надеемся», - сказал Локоть.

При этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял в этом месяце, что проектно-сметная документация для строительства Дзержинской ветки метро не готова, хотя городские власти говорят о другом.

Самое интересное, что почти три года назад Новосибирску отказали в экспертизе ПСД из-за того, что власти прислали документы в PDF формате, а нужно было в другом.

Правительство РФ готово выдать кредит региону на строительство метро, но для этого нужно подать специальную заявку, которую региональные власти так и не подавали.

В свою очередь министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что сейчас дорабатывается сам проект достройки, который могут завершить лишь к концу 2023 года – не раньше.

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