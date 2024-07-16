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КРТ

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Июль
Сроки и стоимость расселения всего ветхого жилья озвучили в Новосибирске
16 июля, 09:18
В Новосибирске у «Локомотив-Арены» застройщику продали дома вместе с людьми
9 июля, 08:26
Целый квартал снесут на Расточке в Новосибирске ради строительства высоток
9 июля, 03:43
Май
На затопляемой в паводок территории построят новый микрорайон в Новосибирске
7 мая, 07:39
Февраль
Сотни домов в Новосибирске уйдут под снос из-за КРТ — что это такое и где реализуется
21 февраля, 07:03
В мэрии Новосибирска отвергают участие застройщика в ускорении сноса гаражей у «Ауры»
2 февраля, 05:30
Январь
«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев
25 января, 07:50
Декабрь 2023
«Ограничения КРТ отменять»: депутат Поляков о скандале с застройкой в Новосибирске
14 декабря 2023, 06:31
«Дамоклов меч для частного сектора» — новосибирцы против закона о КРТ
14 декабря 2023, 02:00

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